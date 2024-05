Mercato : Un pacté passé pour plomber le PSG ?

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes pour lui trouver un successeur et en Italie on assure que la solution pourrait venir non pas d’une star, mais bien de deux. Et il s’agirait du duo napolitain formé par Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, qui restent tout de même deux objectifs assez compliqués, même pour le club parisien.

Qui va succéder à Kylian Mbappé ? Après sept saisons, l’attaquant vedette du PSG a annoncé son départ et si tout le monde sait qu’il v rejoindre le Real Madrid, l’identité de son remplaçant à Paris est un véritable mystère pour le moment.

Deux stars pour remplacer Mbappé

Deux pistes se détachent toutefois en cette fin de saison et elles mènent en Serie A et plus précisément du côté du Napoli. Le PSG aimerait vraisemblablement faire d’une pierre deux coups et recruter Khvicha Kvaratskhelia ainsi que son coéquipier Victor Osimhen. Pour rappel, nous vous avions révélé sur le10sport.com que le Nigérian a été l’un des gros regrets de Luis Campos lors du dernier mercato estival.

Antonio Conte vient tout compliquer