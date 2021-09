Foot - Mercato

Mercato : Tchouaméni suivi par un gros club étranger ?

Publié le 7 septembre 2021 à 10h50 par La rédaction mis à jour le 7 septembre 2021 à 10h53

Etincelant depuis son arrivée à Monaco, Aurélien Tchouaméni est devenu international français. De quoi taper dans l’oeil de la Juventus, mais aussi de Chelsea.