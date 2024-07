Mercato : Un crack snobe le PSG, gros transfert en vue ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG apprécie particulièrement le profil de Désiré Doué, et comme révélé ce vendredi par RMC Sport, en a fait l’une de ses grandes priorités du mercato estival. Cependant, le Bayern Munich est aussi dans le coup, et a déjà proposé 35M€ pour recruter le prodige du Stade Rennais. De plus, le crack de 19 ans souhaiterait rejoindre le club bavarois.

Le mercato estival du PSG pourrait être soumis à une forte concurrence. En effet, plusieurs cibles du club parisien sont également convoitées par des cadors européens. L’exemple le plus récent de cette situation se nomme Leny Yoro, qui après de longs mois de convoitises de la part de Paris, souhaite tout de même rejoindre le Real Madrid. Et cela pourrait de nouveau se produire pour Désiré Doué…

Mercato : Le PSG vise un crack, une offre à 35M€ est partie ! https://t.co/Aw8Ii7ryXw pic.twitter.com/giV20vbOdj — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Le PSG menacé pour ce crack français

Convoité par le club de la capitale, le joueur du Stade Rennais est aussi suivi par le Bayern Munich. A en croire les dernières indiscrétions de RMC Sport, le phénomène français est l’une des grandes priorités du PSG, mais également du club bavarois, qui selon le Parisien, a déjà proposé une première offre de 35M€ (bonus compris), refusée par Rennes.

Désiré Doué veut rejoindre le Bayern Munich !

Et si le média soulignait que le PSG allait désormais passer à l’action dans ce dossier, quid de la position de Désiré Doué ? Sur X (ex-Twitter), le journaliste allemand Philipp Kessler révèle de son côté que le joueur de 19 ans souhaite rejoindre le Bayern Munich. Un potentiel nouveau coup dur pour le PSG donc..