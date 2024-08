Mercato : Un buteur refuse une offre, le PSG va en profiter ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur des toutes les attentions depuis l'ouverture du mercato, Victor Osimhen n'a toujours pas réglé la question de son avenir. Et pour cause, l'attaquant nigérian est toujours à Naples et malgré l'intérêt du PSG ou encore de Chelsea, il n'a pas été transféré pour le moment. Et visiblement, l'ancien Lillois aurait même repoussé une offre d'Al-Ahli, car il espérait qu'une clause libératoire soit incluse dans son nouveau contrat.

En quête de renforts offensifs cet été, le PSG a notamment sondé Victor Osimhen, en vain pour le moment. Il faut dire que Naples s'est montré beaucoup trop gourmand pour le transfert de son attaquant qui possède une clause libératoire estimée à 130M€. Chelsea et Arsenal se sont également manifestés. Et pourtant, son transfert pourrait bien être totalement relancé.

Osimhen dit non à l'Arabie Saoudite !

Et pour cause, ces dernières heures, Naples aurait accepté une offre de 65M€ en provenance du club saoudien d'Al-Ahli. Cependant, tout était entre les mains de Victor Osimhen. Et selon les informations de Fabrizio Romano, l'attaquant du Napoli a repoussé les avances du club où évolue notamment Riyad Mahrez. Et pour cause, tant qu'Al-Ahli n'inclura pas une clause libératoire dans sa proposition contractuelle, Victor Osimhen n'acceptera pas cette offre. Par conséquent, tout est ouvert pour l'avenir de l'ancien du LOSC.

Son agent pousse un coup de gueule

D'ailleurs, Roberto Calenda, l'agent de Victor Osimhen, laissait entendre que son joueur pourrait rester en Europe cet été : « Osimhen est un joueur de Naples, avec un contrat récemment renouvelé avec une satisfaction mutuelle. Il a marqué l'histoire et lorsqu'il y a eu des offres importantes (également cette année), nous avons toujours accepté les décisions du club. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un paquet à expédier loin pour faire de la place à de nouveaux prophètes. Victor a été élu footballeur africain de l'année, huitième au Ballon d'Or, il a encore beaucoup à faire en Europe. Il faut du respect et de l'équilibre ».