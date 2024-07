Mercato : Un attaquant débarque à l’ASSE, c’est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très active ces derniers jours, l'ASSE enchaîne les signatures et a notamment officialisé l'arrivée de Zuriko Davitashvili en provenance des Girondins de Bordeaux. Un très joli coup pour les Stéphanois qui recrute l'une des révélations du dernier Euro avec la Géorgie qui a atteint les huitièmes de finale avant de se faire éliminer par l'Espagne.

De retour en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne ne chôme pas pour se renforcer sur le mercato. Ainsi, les Verts ont déjà obtenu les signatures de Yunis Abdelhamid et Ben Old, tandis qu'Aïmen Moueffek a prolongé son contrat. Et l'ASSE tient désormais son troisième renfort avec le transfert de Zuriko Davitashvili, qui débarque en provenance de Bordeaux. « Après Yunis Abdelhamid et Ben Old, l'ailier géorgien de 23 ans est le troisième renfort estival de l'ASSE. Il rejoint le Forez jusqu'en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire », a expliqué le communiqué du club du Forez. Nicolas Pietrelli, responsable du média WebGirondins, présente d'ailleurs Zuriko Davitashvili.

Mercato : L’ASSE a réalisé un très gros coup ! https://t.co/X6cqohe66K pic.twitter.com/DXcKPsWGSX — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Zuriko Davitashvili, le gros coup de l'ASSE ?

« Son point fort c'est sa capacité d'accélération sur les premiers mètres. Il est très vif, pas très grand ce qui lui permet de se retourner très rapidement. C'est un joueur qui se montre plutôt adroit à la finition. En revanche, il lève rarement la tête. Il a une marge de progression importante sur le plan technique et il a tendance à perdre beaucoup de ballons », confie-t-il auprès d’En Verts et Contre Tous, avant de poursuivre.

«Il n'est vraiment pas maladroit devant le but»

« Je le vois comme un joueur de complément qui peut sur une entrée faire la différence. Il n'est vraiment pas maladroit devant le but. Il doit surtout progresser techniquement. C'est un joueur de côté, plutôt à gauche même s'il peut évoluer à droite. Il aime partir de la gauche pour revenir sur son pied droit. Albert Riera l'avait positionné numéro 10, on n'a jamais compris pourquoi. Il manque de technique et de vision de jeu pour ce rôle », ajoute Nicolas Pietrelli.