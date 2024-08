Mercato : Transfert à 40M€, le très gros coup du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a récemment bouclé le transfert de Willian Pacho, les négociations se sont déroulées dans le plus secret, puisque rien n'a filtré jusqu'à l'accord avec l'Eintracht Francfort. D'ailleurs, selon nos informations, le club de la capitale aurait bouclé ce transfert pour 40M€, sans aucun bonus contrairement à ce qui a été avancé par différents médias.

Cet été, le PSG a réussi à boucler trois transferts en s'attachant les services de Matvey Safonov, Joao Neves et dernièrement Willian Pacho qui vient de s'engager pour cinq saisons en provenance de l'Eintracht Francfort. Un transfert bouclé en toute discrétion puisque l'intérêt du PSG pour le défenseur équatorien n'a filtré que lorsque tout était quasiment bouclé.

Pas de bonus pour le transfert de Pacho

Et sur le papier, le PSG semble avoir réalisé un joli coup. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le transfert de Willian Pacho s'élève à 40M€, sans aucun bonus. Alors que certains médias évoquent la possibilité que le PSG verse 5M€ supplémentaires sous la forme de différents bonus, selon nos informations, il n'en est rien.

«C’est un bon joueur qui est fort techniquement»

Et visiblement, le PSG ne devrait pas regretter cette investissement. Après le nul contre le RB Leipzig (1-1), Loïs Openda s'est effectivement enflammé pour Willian Pacho : « C’est un bon joueur qui est fort techniquement et qui sait ce qu’il doit faire. Il est très intelligent et n’aura pas de mal à s’imposer et à prendre ses marques dans cette équipe ».