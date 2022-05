Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 9 mai 2022 à 21h30 par La rédaction

Malgré les nombreuses spéculations à son sujet, Cristiano Ronaldo aurait décidé de donner sa priorité à Manchester United pour la saison prochaine si toutefois Erik Ten Hag décide de compter sur lui.

Manchester United vit une nouvelle saison compliquée que personne ne voyait venir. Malgré son recrutement XXL durant l’été avec les arrivées de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane, les Red Devils n'ont pas vraiment réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en eux. Une dynamique qui pourrait d'ailleurs avoir des répercussions sur l'avenir de Cristiano Ronaldo qui, à en croire les dernières tendances, pourrait claquer la porte de Manchester United cet été, seulement un an après son retour en fanfare. Mais la presse anglaise apporte de nouveaux éléments sur le futur de CR7...

Cristiano Ronaldo prêt à rester à une condition ?