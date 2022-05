Foot - Mercato

Mercato : Beckham prend position pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 mai 2022 à 11h10 par La rédaction

Malgré les nombreuses spéculations sur l'avenir incertain de Cristiano Ronaldo à Manchester United, David Beckham espère voir la star portugaise rester au club la saison prochaine.

Le divorce est imminent entre Manchester United et la star qu’il a vu naitre en son sein : Cristiano Ronaldo. Ce dernier, plutôt en forme cette saison (30 matchs joués pour 18 buts et 3 passes décisives), semble en mauvais terme avec sa direction. Faute d’une fin de saison médiocre, les Red Devils se voient, en effet, contraints de participer à la ligue Europa, et sont potentiellement en danger pour une chute à la 8ème position, symbole d’Europa Conférence Cup.

Beckham conseil à Ronaldo de rester