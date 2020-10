Foto - Mercato - Rennes

Mercato : Rennes vise un coup à Tottenham ou à la Juventus

Publié le 1 octobre 2020 à 16h29 par La rédaction

Dans cette fin de mercato, Rennes est notamment à la cherche d’un défenseur central. Et pour cela, les Bretons pourraient aller se servir à Tottenham ou à la Juventus.