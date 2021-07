Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Un joueur du LOSC recruté par Génésio ?

Publié le 3 juillet 2021 à 9h05 par La rédaction

Avec le départ de Nzoni et probablement celui de Camavinga, Rennes doit se renforcer au milieu de terrain. Et pour cela, Bruno Génésio regarderait du côté du LOSC.