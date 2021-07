Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Camavinga se précise pour Leonardo !

Publié le 2 juillet 2021 à 23h15 par D.M.

Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, Rennes a transmis une offre de prolongation à Eduardo Camavinga. Mais le milieu de terrain serait proche d'un départ.

Âgé seulement de 18 ans, Eduardo Camavinga figurerait dans le viseur des plus grandes équipes européennes. Le PSG, le Bayern Munich et Manchester United voudraient attirer le jeune milieu de terrain. Toutefois, Florian Maurice a indiqué qu’il n’avait reçu, pour l'instant, aucune offre pour Camavinga. « Une offre du PSG ? Non, le PSG, United, Arsenal, le Real n’en ont pas fait non plus » a confié le directeur sportif de Rennes. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le club breton n’a pas l’intention de le laisser filer et tente de prolonger son bail, qui expire en juin 2022, mais ce serait peine perdue.

Camavinga proche de la sortie