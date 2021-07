Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez totalement dépassé pour la succession de Sergio Ramos ?

Publié le 2 juillet 2021 à 22h00 par La rédaction

Après le départ de Sergio Ramos, Raphaël Varane pourrait également plier bagage. Florentino Pérez s'intéresserait ainsi à Pau Torres pour renforcer la charnière centrale du Real Madrid, mais Manchester United aurait pris de l’avance dans ce dossier.

Après seize années passées au Real Madrid, Sergio Ramos a fait ses valises et devrait, selon RMC , s’envoler pour le PSG. Un départ de taille pour Florentino Pérez, d'autant que Raphaël Varane pourrait également plier bagage, alors que son contrat court jusqu'en 2022 et qu'aucune prolongation n'est encore d'actualité. Le Real Madrid pourrait alors se focaliser sur un nouveau défenseur central. Plusieurs joueurs figurent dans les petits papiers du club merengue dont Jules Koundé et Pau Torres. Mais pour le second cité, la Maison Blanche serait mal embarquée…

Manchester United prend de l’avance dans le dossier Pau Torres