Mercato - PSG : Florentino Pérez y croit pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 juillet 2021 à 18h45 par A.C.

Au Real Madrid on semble optimiste pour l’opération autour de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine dans moins d’un an.

On ne parle que de ça au Paris Saint-Germain. Alors que Leonardo s’apprête à boucler une incroyable série de très gros coups, l’avenir de Kylian Mbappé inquiète tout le monde. L’attaquant n’a toujours pas prolongé son contrat et après l’Euro, il aurait une nouvelle fois repoussé la chose avec le PSG, préférant partir en vacances. Cela n’annonce rien de bon, puisqu’à Paris on semble de plus en plus croire à un départ gratuit de Mbappé en juin prochain. Une situation qui ravit le Real Madrid, qui pense pouvoir convaincre le Français de ne pas prolonger pour l’accueillir libre l’été prochain.

Pérez serait très confiant pour Mbappé