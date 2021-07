Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue va se dégager pour Kylian Mbappé…

Publié le 2 juillet 2021 à 17h15 par La rédaction

Dans le contexte actuel, tout porte à croire qu’un scénario va s’imposer autour de l’avenir de Kylian Mbappe au PSG. Analyse.

Dans son édition de jeudi, L'Equipe a révélé que Kylian Mbappe aurait informé certains membres du PSG qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat en l’état, mais qu’il ne partirait pas pour autant, préférant honorer sa dernière année de contrat avant de partir libre en juin 2022. Que faut-il en penser ?

La prolongation de courte durée