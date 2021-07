Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance très claire pour l’avenir d’Eduardo Camavinga !

Publié le 2 juillet 2021 à 15h10 par T.M.

Malgré la volonté de Rennes de le conserver, Eduardo Camavinga serait visiblement appelé à faire ses valises à l’occasion de ce mercato estival.

Après avoir explosé sous le maillot de Rennes, Eduardo Camavinga veut désormais passer un nouveau cap et rejoindre un club plus huppé. Comme le10sport.com vous l’a révélé, les Bretons ont fait une offre pour le prolonger, mais il est annoncé que l’international français, sous contrat jusqu’en 2022, aurait déjà la tête ailleurs. Et c’est du côté du PSG que Camavinga voudrait s’installer, bien que Manchester United et le Bayern Munich seraient intéressés. La bataille s’annonce donc rude, mais une chose semble sûre : Eduardo Camavinga quittera Rennes cet été.

Un départ quasiment acté ?