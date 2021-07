Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé agacé par les propos de Nasser Al-Khelaïfi ?

Publié le 2 juillet 2021 à 14h45 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé demanderait des garanties sportives conséquentes pour envisager une prolongation de contrat au PSG, l’attaquant français n’aurait pas du tout apprécié en coulisses la réponse ferme de son président, Nasser Al-Khelaïfi.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait déjà acté le fait qu’il ne partirait pas cet été, mais son avenir à long terme est encore loin d’être fixé. L’attaquant français réclamerait en effet de solides garanties sur le plan sportif, et notamment en terme de recrutement, pour envisager de signer un nouveau contrat avec le PSG. Et les incompréhensions avec Nasser Al-Khelaïfi s’enchainent à ce sujet…

Mbappé n’aurait pas apprécié le discours d’Al-Khelaïfi