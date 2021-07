Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà le grand buteur de Sampaoli pour la saison prochaine…

Publié le 2 juillet 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que les pistes se sont multipliées ces dernières semaines à l’OM pour le poste de buteur, Arkadiusz Milik aurait finalement décidé de rester encore un peu au sein du projet McCourt avec le retrait de la Juventus dans ce feuilleton.

C’est un fait, l’OM va vivre un mercato estival 2021 relativement agité. Des éléments majeurs tels que Florian Thauvin ont déjà quitté le club phocéen, et d’autres comme Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car pourraient suivre dans les semaines à venir. Dans le sens des arrivées, les priorités sont très claires : l’OM se cherche un nouveau gardien afin de concurrencer Steve Mandanda, mais s’est également mis en quête de renforts au milieu de terrain ainsi que dans le secteur offensif. En effet, la menace d’un départ d’Arkadiusz Milik plane depuis plusieurs mois au-dessus de l’OM, le buteur polonais intéressant fortement la Juventus. Mais un élément vient totalement relancer le dossier…

Milik devrait finalement rester !

En effet, malgré les nombreuses spéculations sur un éventuel départ de Milik cet été seulement six mois après son arrivée à l’OM, ce dossier aurait finalement pris une autre tournure à en croire les révélations du journaliste Stéphane Guy sur RMC Sport : « Milik va rester à l’OM je peux vous le dire. C’est pas officiel mais c’est la vraie tendance, il y a eu l’épisode Juventus. Il était prévu qu’il arrive à Marseille pour ensuite rejoindre la Juventus, sauf qu’il y a des pertes économiques dans le club italien, donc les plans sont revus à la baisse. Puis le directeur sportif de la Juventus, qui faisait le lien avec l’OM, a quitté l’Italie pour aller à Tottenham », a-t-il confié. En clair, Milik devrait rester le grand buteur du projet McCourt la saison prochaine, et Jorge Sampaoli devrait pourrait donc continuer à compter sur l’ancien joueur de Naples.

Gameiro, Simeone… L’OM avait commencé à chercher

Pourtant, l’OM avait commencé à étudier plusieurs options afin de renforcer son attaque, et la piste la plus chaude de ces derniers jours menait à Kevin Gameiro. Libre depuis son départ du FC Valence, l’ancien buteur du PSG semblait même tout proche de s’engager avec le club marseillais, avant de finalement rebrousser chemin en raison des vives critiques suscitées chez les supporters de l’OM avec le choix Gameiro. Par ailleurs, Jorge Sampaoli envisagerait de faire venir son compatriote argentin Giovanni Simeone (25 ans, Cagliari), le fils du célèbre entraîneur Diego Simeone, et cette piste resterait à l’étude pour l’entraîneur de l’OM étant donné que Dario Benedetto devrait changer d’air au cours des prochaines semaines.