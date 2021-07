Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le deal avec Messi bientôt remis en question ?

Publié le 2 juillet 2021 à 17h00 par La rédaction

Un nouvel élément est venu confirmer que l’opération dégraissage du Barça s’annonce impossible. Cela permet-il d’expliquer le retard pris dans la prolongation de Messi ? Analyse.

Dans son édition de jeudi, Mundo Deportivo fait le point sur le cas d’Antoine Griezmann et annonce que malgré sa mise sur le marché par le club blaugrana, aucun club n’aurait réellement pris position. Manchester United et le PSG, qui auraient pu montrer de l’intérêt, n’ont amorcé aucun mouvement.

Le Barça ne peut compter sur une vente de Griezmann…

Voilà qui confirme que la situation du FC Barcelone va devenir très compliqué car le club a absolument besoin de vendre pour poursuivre son recrutement, du fait de sa situation financière catastrophique, marquée par un endettement supérieur à un milliard d’euros. Laporta comptait beaucoup sur un transfert de Griezmann pour dégager la marge de manœuvre pour un gros recrutement. Voire même peut-être pour financer la prolongation de Messi ? Il est permis de le supposer car cela fait plusieurs semaines que Messi est OK pour prolonger, sur une base financière et contractuelle a priori balisée sans que rien ne se finalise. En tout cas, comme en témoigne les révélations de la presse catalane indiquant que le président Laporta comptait avoir une discussion avec Samuel Umtiti pour lui dire que le club ne comptait pas sur lui et qu’il serait bien qu’il accepte de baisser son salaire pour signer dans un autre club, la pression est en train de monter à Barcelone autour de l’opération dégraissage. Peut-être pas un hasard.