Mercato - Barcelone : La nouvelle annonce de Laporta pour Lionel Messi !

Publié le 2 juillet 2021 à 13h00 par T.M.

Alors que Lionel Messi est actuellement sans club, le FC Barcelone s’active pour lui offrir un nouveau contrat. Et ce vendredi, Joan Laporta a refait le point.

Depuis le 1er juillet, Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du FC Barcelone. En effet, le club catalan n’a pas réussi à prolonger le contrat de l’Argentin avant que celui-ci expire. Ainsi, alors que La Pulga est actuellement avec l’Albiceleste pour disputer la Copa America, le voilà sans club. Mais cela pourrait rapidement changer. En coulisse, Joan Laporta et sa direction s’activent pour parvenir à un terrain d’entente avec Messi et ainsi officialiser la prolongation du sextuple Ballon d’Or. Et comme l’a annoncé le président blaugrana, il serait sur la bonne voie pour cela.

« Ça progresse »