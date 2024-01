Mercato - Real Madrid : Zidane va signer dans son nouveau club

Thibault Morlain

Alors que Zinedine Zidane a écrit l’histoire au Real Madrid, ses fils continuent de l’écrire au sein de la Casa Blanca. Il y a ainsi eu Enzo, Luca et il y a également Elyaz. A 18 ans, il évolue actuellement chez les jeunes du Real Madrid, mais plus pour longtemps visiblement. En effet, selon les informations en provenance notamment d’Espagne, le départ d’Elyaz Zidane serait imminent.

Marchant dans les traces de Zinedine Zidane, ses fils ont également grandi au Real Madrid. Alors qu’on a pu voir ces dernières années l’évolution d’Enzo Zidane et Luca Zidane, il y a également Elyaz Zidane. Défenseur polyvalent de 18 ans, il va toutefois changer de trajectoire pour la suite de sa carrière. En effet, pour le fils de Zidane, c’est visiblement fini avec le Real Madrid.

Zidane, du Real Madrid au Betis Séville

Ce mercredi, c’est The Athletic qui l’a annoncé en premier : Elyaz Zidane va quitter le Real Madrid. Et c’est du côté de l’Andalousie, au Betis Séville, que le joueur de 18 ans devrait poursuivre sa carrière. Le fils de Zidane serait en passe de signer jusqu’en 2026 à Séville et il ne resterait plus que quelques détails.

Transfert ce jeudi ?