Mercato - Real Madrid : Zidane scelle le feuilleton Luka Jovic

Publié le 8 janvier 2020 à 6h15 par T.M.

En proie à de grosses difficultés au Real Madrid, Luka Jovic aurait pu aller retrouver le bonheur loin de la Casa Blanca. Cela ne sera pas le cas à en croire Zinedine Zidane.

Pour venir seconder Karim Benzema, le Real Madrid avait réussi à un gros coup durant le dernier mercato estival. En effet, les Merengue avaient devancé une grosse concurrence pour s’offrir Luka Jovic, qui sortait d’une énorme saison à l’Eintracht Francfort. Toutefois, depuis son arrivée chez les Merengue, le Serbe est loin de répéter les mêmes performances. Les interrogations se multiplient et il a même été question d’un possible départ pour se relancer loin du Real Madrid. Toutefois, l’avenir de Jovic s’écrira bien dans la capitale espagnole.

« C’est l’avenir »