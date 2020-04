Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait laisser passer sa chance avec Alaba !

Publié le 19 avril 2020 à 7h00 par Th.B.

Bien que les discussions seraient à l’arrêt entre les différentes parties, le Bayern Munich resterait confiant pour la prolongation de contrat de David Alaba pour plusieurs raisons. Le Real Madrid semble donc mal embarqué.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2021, David Alaba a récemment laissé la porte ouverte à un départ, ciblant même le FC Barcelone et le Real Madrid comme potentielles destinations pour la suite de sa riche carrière. Le latéral gauche pourrait néanmoins prolonger son contrat au sein du club bavarois. La presse allemande révélait qu’Alaba aurait pris la décision de prolonger son contrat au Bayern Munich, mais les discussions entre la direction et le clan Alaba ne mèneraient à rien.

Alaba parti pour prolonger au Bayern, mais…