Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane aurait pris une grande décision !

Publié le 17 janvier 2020 à 22h00 par J.-G.D.

Malgré sa volonté de céder Brahim Diaz en prêt cet hiver, Zinedine Zidane se heurterait aux réticences de son jeune ailier.

Recruté par le Real Madrid il y a un an, Brahim Diaz n'a pas vraiment eu l'occasion de s'illustrer sous le maillot des Merengue . Très peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison, l’ailier de 19 ans serait ainsi poussé vers la sortie. Les Madrilènes s’attendraient au départ de leur joueur, alors que Getafe, par la voix de son président, a récemment ouvert la porte à une arrivée de Brahim en prêt : « Oui, j'ai à nouveau demandé le prêt de Brahim Diaz à Florentino Pérez parce que c'est un joueur que l'entraîneur apprécie ». Mais c’est sans compter sur les intentions de Brahim Diaz.

Brahim Diaz bloquerait son départ