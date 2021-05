Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau scénario envisagé pour Bale ?

Publié le 3 mai 2021 à 22h30 par A.C.

Actuellement prêté à Tottenham, Gareth Bale pourrait bien revenir au Real Madrid à la fin de la saison.

A Madrid, il semblait être arrivé au bout. Zinedine Zidane ne comptait plus du tout sur lui et les supporters du Real Madrid n’ont jamais hésité à le critiquer. Ainsi, Gareth Bale a été prêté à Tottenham l’été dernier, le club qui l’a révélé au plus haut niveau. Cela devait le relancer... mais le moins que l’on puisse dire c’est que le Gallois n’a pas vraiment brillé en Premier League. Le départ de José Mourinho a quelque changé les choses, puisque Bale a réalisé quelques belles prestations depuis.

Le prochain coach de Tottenham aura son mot à dire pour Bale