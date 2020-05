Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Un frein sur le dossier Mbappe ?

Publié le 5 mai 2020 à 4h10 par La rédaction

En Espagne, certains médias évoquent un frein pour le Real dans le dossier Mbappe. Est-il consistant ? Analyse.

Certains médias espagnols font le point aujourd’hui sur le dossier Mbappe affirmant qu’un frein existerait aujourd’hui pour le transfert de l’attaquant français, à savoir le nombre d’attaquants dans l’effectif. En effet, le club merengue aurait dix attaquants sous contrat, et il lui faut donc absolument alléger son effectif avant de foncer sur Mbappe, à commencer par Mariano Diaz et Gareth Bale, voir un prêt du jeune Rodrygo. Que faut-il en penser ?

Un faux problème

En l’état, cela semble un faux problème. En effet, tout porte à croire que le Real Madrid programme d’attendre juin 2021 pour lancer son offensive sur Mbappe, à un an de la fin de son contrat au PSG. L’état-major madrilène considère qu’opérer un forcing dès cet été serait contre-productif : non seulement cela contraindrait le Real à payer très cher (entre 300 et 400 millions d’euros), mais cela serait aussi susceptible de froisser la relation avec Paris, qui souhaite absolument conserver le joueur cet été, et donc de compliquer sérieusement le deal. Cela laisse donc un an au Real pour dégraisser un peu son attaque, ce qui sera déjà fait mécaniquement pour les joueurs en fin de contrat en juin 2021, comme Gareth Bale. Tout cela est donc un faux problème.