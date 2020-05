Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une vraie opportunité pour Umtiti !

Publié le 5 mai 2020 à 1h45 par D.M.

Le FC Barcelone chercherait à se séparer de Samuel Umtiti et n’aurait pas hésité à le proposer comme monnaie d’échange dans diverses opérations. Mais aucun club, notamment italien, ne semblerait prêt à accueillir le défenseur français.

Le poste de défenseur central au PSG pourrait connaître de profondes modifications la saison prochaine. Présent depuis 2012, Thiago Silva pourrait quitter le club parisien lors du prochain mercato, et ce malgré une offre de prolongation d’une année supplémentaire comme cela a été annoncé par le 10 Sport. Pour pallier ce départ, le PSG pourrait mettre la main sur un champion du monde français. Sport annonçait que le club de la capitale pourrait accueillir Samuel Umtiti, qui ne fait plus l'unanimité au FC Barcelone. Une information confirmée ce lundi par Tuttosport qui indique que le PSG serait une alternative sérieuse. Le départ de Samuel Umtiti semble donc être acté et le FC Barcelone aurait essayé de s’en débarrasser en l’incluant dans plusieurs opérations d’envergure. En vain…

La Juventus, l’Inter et le Napoli ont dit « non » à Umtiti