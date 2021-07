Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme sacrifice fait pour Lautaro Martinez ?

Publié le 3 juillet 2021 à 21h30 par A.C.

Actuellement à l’Inter, Lautaro Martinez serait suivi de près par le Real Madrid et l’Atlético de Madrid.

Champions d’Italie avec l’Inter cette saison, Lautaro Martinez pourrait quitter la Serie A. Son club traverse en effet la pire crise de son histoire et semble obligé de vendre ses meilleurs éléments. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, de l’argent frais va arriver du Paris Saint-Germain avec le transfert d’Achraf Hakimi. Cela pourrait toutefois ne pas suffire ! Ainsi, l’Inter pourrait également être contraint de vendre Lautaro Martinez, qui plait notamment au Real Madrid et à l’Atlético de Madrid.

L’Inter va vendre une dizaine de joueurs pour espérer garder Lautaro Martinez