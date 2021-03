Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dossier à 40M€ de Zidane bientôt bouclé ?

Publié le 29 mars 2021 à 23h30 par B.C.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Ibrahima Konaté devrait bel et bien prendre la direction de Liverpool, en pole position dans ce dossier.

En réussite à Leipzig, Ibrahima Konaté ne manque pas de prétendants pour son avenir. Le défenseur de 21 ans est promis à un grand avenir et aurait notamment tapé dans l’oeil du Real Madrid et du FC Barcelone. Cependant, Ibrahima Konaté pourrait finalement prendre la direction de la Premier League et de Liverpool, puisque The Athletic a annoncé ce lundi que les Reds étaient déterminés à s’attacher ses services pour 40M€, soit le montant de sa clause libératoire. « Je me suis réveillé, j'ai vu mon téléphone sonner de tous les côtés, je voulais juste leur dire 'Eh, j'ai joué hier, je suis fatigué, laissez moi tranquille’ , a réagi avec humour l’international espoirs français. Franchement, je ne regarde même pas ça. On ne peut pas se focaliser sur ça, il y a l'Euro et mon retour en club ensuite. Il faut se concentrer sur ça et pas sur les choses extérieures. »

Ibrahima Konaté proche de Liverpool