Mercato - Real Madrid : Mbappé va perdre un pote à cause de Neymar ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le Real Madrid, Rodrygo aurait un admirateur en Arabie Saoudite. En effet, Al Hilal voudrait arracher l'attaquant brésilien de 24 ans au Real Madrid. Pour pallier le départ de Neymar, qui est sur le point de faire son retour à Santos, le club emmené par Jorge Jesus a fait de Rodrygo sa priorité.

Etincelant sous les couleurs du Real Madrid cette saison, Rodrygo aurait tapé dans l'œil de la direction d'Al Hilal. Selon les informations d'O Globo, le club saoudien serait déterminé à recruter l'attaquant brésilien lors de ce mercato hivernal, et ce, pour pallier le départ de Neymar. Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2025, l'ancien pensionnaire du PSG a résilié son contrat avec Al Hilal. D'ici peu, Neymar va retrouver Santos, son club formateur, et ce, pour y finir la saison.

Al Hilal veut remplacer Neymar par Rodrygo

D'après les indiscrétions d'O Globo, Rodrygo est la grande priorité hivernale d'Al Hilal pour l'après-Neymar. « Ces derniers jours, le club saoudien a pris des contacts pour connaître les conditions et les possibilités d’une négociation jugée improbable », peut-on lire.

Al Hilal compte régaler Rodrygo

Pour obtenir gain de cause sur ce dossier, Al Hilal veut miser sur le besoin de reconnaissance de Rodrygo, et ce, en lui offrant le statut de star numéro un du club, ainsi qu'un rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite. De surcroit, l'écurie emmenée par Jorge Santos compterait faire des actions pour que le pays soit d'autant plus attractif. Transféré au Real Madrid le 1er juillet, Kylian Mbappé pourrait donc perdre l'un de ses partenaires d'attaque lors de ce mercato hivernal.