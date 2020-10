Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités de cette pépite sur son départ !

Publié le 8 octobre 2020 à 0h30 par A.C.

Brahim Diaz est revenu sur sa décision de quitter le Real Madrid, pour rejoindre le Milan AC en prêt.

Il fait partie de ces jeunes pousses prometteuses, sur lesquelles le Real Madrid a décidé de miser ces dernières années. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire que Brahim Diaz ait eu beaucoup de place pour s’exprimer, à Madrid. Ainsi, il a été prêté au Milan AC lors du dernier mercato... et cela lui réussit plutôt bien ! En trois rencontres de Serie A, il a déjà marqué un but face à Crotone, le 27 septembre dernier et en Italie on semble apprécié son touché de balle.

« J’ai décidé de me prendre en main et de montrer vraiment ce que je vaux