Mercato - Real Madrid : Le départ d’Eden Hazard est déjà en préparation !

Publié le 19 décembre 2021 à 15h30 par H.G.

Alors qu’il ne parvient pas à s’imposer au Real Madrid, Eden Hazard serait progressivement en train d’être poussé vers la sortie par le club madrilène en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard devait faire oublier le départ de Cristiano Ronaldo survenu un an auparavant. Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu pour l’international belge dans la capitale espagnole. En effet, ses deux premières saisons se sont partagées entre blessures et performances bien en-dessous des attentes, et sa troisième année chez les Merengue commence encore plus mal dans la mesure où il a définitivement été relégué dans la hiérarchie par Vinicius Junior, lui qui réalise une excellente première partie d’exercice 2021/2022. En conséquence, il est maintenant annoncé avec insistance que le Real Madrid souhaite se séparer d’Eden Hazard et de ses conséquents émoluments.

Départ en vue l’été prochain plutôt que cet hiver pour Eden Hazard