Mercato - Real Madrid : Eden Hazard a tranché pour son avenir !

Publié le 19 décembre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors qu’il est en gros manque de temps de jeu cette saison au Real Madrid, Eden Hazard ne penserait pas à quitter le club en janvier, même si sa situation ne lui convient pas.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Eden Hazard au Real Madrid. Arrivé au Real Madrid en 2019, l’international belge n’a toujours pas réussi à s’imposer au sein du club de la capitale espagnole tant il alterne entre performances décevantes et pépins physiques. La situation s’est même détériorée cette saison dans la mesure où Vinicius Junior lui est totalement passé devant dans la hiérarchie sur le flanc gauche de l’attaque madrilène. Ainsi, la question d’un départ revient fréquemment dans la presse ces derniers temps pour Eden Hazard, et ce dès la fenêtre hivernale des transferts à venir.

Le Real Madrid ne s’opposerait pas à son départ