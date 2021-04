Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien grand espoir sur le retour ? La réponse !

Publié le 28 avril 2021 à 0h30 par La rédaction

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi pourrait faire son retour pour renforcer le côté droit de la défense. Mais après une seule saison avec une équipe de l’Inter performante, voudra-t-il faire le chemin inverse ?

Le Real Madrid n’a jamais vraiment compté sur Achraf Hakimi. Rapidement prêté à Dortmund pendant deux saisons, le latéral marocain a ensuite été cédé définitivement à l’Inter lors du dernier mercato estival. Très bon sous les ordres d’Antonio Conte, Achraf Hakimi intéresse désormais son club formateur, qui aimerait bien le récupérer. Son nouvel agent, Martin Camano, s’est exprimé sur la situation du Marocain à l’Inter.

Pas d’envie de départ clairement manifestée