Mercato - Real Madrid : L’avenir de cette star étroitement lié au dossier Odegaard ?

Publié le 27 avril 2020 à 0h30 par J.-G.D.

La presse espagnole assure que le possible départ de Luka Modric cet été aura forcément un impact sur l'éventuel retour de Martin Odegaard, prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad.

À l’hiver 2015, les supporters du Real Madrid découvrait un adolescent, considéré comme l’un des futurs talents du ballon rond. Martin Odegaard a bien grandi, et sa saison à la Real Sociedad en prêt est un exemple parfait de sa progression. L'espoir madrilène connaît une saison pleine avec les Basques, dont une prochaine finale de Coupe du Roi, mais Florentino Pérez réfléchirait à le rapatrier dès cet été, à un an de la fin de son prêt. Le président du Real pourrait se servir d’Óscar Rodríguez, actuellement prêté à Leganés, afin de convaincre son homologue de Saint-Sébastien de lâcher Odegaard. À moins que Luka Modric fasse tout capoter.

Odegaard ne veut pas chauffer le banc du Real Madrid