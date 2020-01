Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grosse incertitude pour l'avenir de ce jeune talent de Zidane ?

Publié le 10 janvier 2020 à 23h30 par B.C.

Alors qu'il ne sera pas retenu par Wolverhampton cet hiver, Jesús Vallejo va devoir trouver un nouveau club pour obtenir un temps de jeu conséquent, et de nombreuses écuries s'intéresseraient au joueur du Real Madrid.

Prêté l'été dernier à Wolverhampton, Jesús Vallejo imaginait un tout autre début de saison. En effet, l'Espagnol n'a joué que 7 matches, et l'entraîneur des Wolves Nuno Espirito Santo a récemment annoncé que le défenseur ne sera pas retenu en janvier. Jesús Vallejo va donc retrouver le Real Madrid, mais pour une courte durée puisqu'il devrait de nouveau être prêté dans la foulée. Et de nombreux clubs seraient à l'affût.

De nombreux clubs sur les traces de Jesús Vallejo ?