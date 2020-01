Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir d'une pépite du LOSC relancé par une offre à 40M€ ?

Publié le 10 janvier 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Toujours sur les traces de Boubakary Soumaré, le Real Madrid serait concurrencé par plusieurs clubs pour le milieu de terrain du LOSC, et notamment Wolverhampton.

Boubakary Soumaré pourrait changer d'air dans les prochains jours. Selon nos informations, le LOSC ne s’oppose pas au transfert du joueur cet hiver mais envisage de se le faire prêter pendant six mois. Les propositions ne manquent pas dans les bureaux de Gérard Lopez puisque plusieurs clubs seraient sur les traces du Lillois, à l'image de Tottenham d’après Le 10 Sport. Le propriétaire de la formation nordiste demande 40M€ comme nous l’annoncions récemment. L'entraîneur de Tottenham pourrait donc tenter sa chance, à l'instar du Real Madrid mais également d'un autre club de Premier League.

Une proposition de Wolverhampton, le Real Madrid toujours présent ?