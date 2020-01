Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’aveu de cette recrue estivale sur son adaptation !

Publié le 10 janvier 2020 à 23h00 par J.-G.D.

Interrogé sur ses débuts avec l'ASSE, Miguel Trauco, arrivé l'été dernier, admet qu'il lui a fallu quelques mois pour s'adapter à la Ligue 1.

Comme Le 10 Sport vous l’annonçait en exclusivité le 23 juillet dernier, l’ASSE s'est lancée sur les traces de Miguel Trauco au cours du mercato estival. Depuis son arrivée, le latéral gauche a dû apprendre une nouvelle langue, mais également s'adapter au football français. Trauco en dit plus ce vendredi lors de sa conférence de presse, rapportée par le site officiel des Verts .

« J’ai dû m’adapter au football français »