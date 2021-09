Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale tape du poing sur la table pour son avenir !

Publié le 5 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien qu’il ait été question d’une potentielle retraite de Gareth Bale lors de l’année civile de 2022, il n’en serait absolument pas question à l’instant T comme le joueur du Real Madrid l’a souligné.

Après une saison en prêt plutôt convaincante à Tottenham d’un point de vue personnel lui qui était cantonné à un rôle de joker de luxe au Real Madrid sous Zinedine Zidane, Gareth Bale pourrait bien vivre une dernière pige à la Casa Blanca sous la houlette de Carlo Ancelotti et s’en aller à la fin de son contrat en fin de saison. Quelques médias et particulièrement madrilènes ont évoqué une potentielle retraite de Bale au cours de l’année civile de 2022. Ce qui ne serait absolument pas dans ses plans comme il l’a fait savoir à un média britannique.

« Ils inventent juste des choses folles »