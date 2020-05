Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez pourrait prendre une décision radicale !

Publié le 30 mai 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que le football européen a été frappé de plein fouet par l’impact économique de la pandémie de COVID-19, le marché des transferts risque d’être en récession au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et de son côté, le Real Madrid habituellement dépensier, pourrait prendre la décision de ne purement et simplement pas recruter cet été.

En mars dernier, l’Europe est devenue l’épicentre de la pandémie de COVID-19. Si cela a conduit plusieurs pays européens à confiner leur population afin d’endiguer la propagation de ce coronavirus, cela a aussi entrainé l’arrêt temporaire de l’ensemble des compétitions sportives. Le football n’a pas dérogé à la règle, et cela a alors provoqué de lourdes pertes financières pour les clubs qui voyaient leur activité s’arrêter alors qu’une partie de leurs charges étaient toujours bien présentes. Toutes les écuries européennes ont été touchées par cette situation, des plus petites au plus grandes telles que le Real Madrid. Et bien que les compétitions reprennent progressivement dans la plupart des pays européens après que la pandémie ait été partiellement maitrisée, ce n’est pas pour autant que l’impact du COVID-19 sur les finances des clubs est terminé. Ces derniers doivent maintenant relancer leur activité, tout en abordant un mercato estival au cours duquel ils disposeront de moins de liquidités à investir dans leur recrutement après les pertes subies durant plusieurs semaines. Le Real Madrid n’est pas épargné, dans la mesure où il n’aurait eu d’autre choix que de remettre à 2021 son offensive pour recruter Kylian Mbappé, qui est annoncé comme le joueur dont la Casa Blanca aimerait faire la tête de gondole de son projet dans les années à venir. Seulement voilà, il se pourrait que l’attaquant du PSG ne soit pas l’unique cible des Merengue à avoir vu son avenir être remis en question dans ce contexte inédit.

Toutes les pistes du Real Madrid seraient en stand-by !

Figurant parmi les clubs les plus puissants du monde sur le plan financier, le Real Madrid est habitué à investir des sommes conséquentes sur le marché des transferts afin de s’attacher les services des meilleurs joueurs européens. Mais cet été, l’improbable pourrait devenir réalité : d’après les informations publiées par MARCA ce samedi, l’hypothèse de voir le club de la capitale espagnole ne recruter personne lors de session des transferts à venir ne serait pas à écarter. Après avoir subi de conséquentes financières en perdant de nombreuses sources de revenus et avoir estimé à 150M€ les pertes dues au huis clos la saison prochaine, le conseil d’administration des Blancos prévoirait un mercato estival sans la moindre arrivée. Pour l’heure, toutes les pistes du Real Madrid auraient été mises en stand-by, les joueurs ciblés ayant reçu comme message de discuter avec d’autres écuries ou d’attendre encore un an avant que leur dossier soit éventuellement rouvert. Parmi ces joueurs figureraient notamment Erling Braut Haaland et Eduardo Camavinga, tout deux annoncés avec insistance sur les tablettes des pensionnaires du stade Santiago Bernabeu ces derniers mois. Cela pourrait donc conduire la grande révélation de la saison 2019/2020 de Ligue 1 à prendre une nouvelle direction pour son avenir. Cela pourrait être le Borussia Dortmund, qui a coché le nom du milieu français comme le10sport.com vous l'a révélé le 17 avril dernier.

Vendre avant d’acheter ? Oui, mais…