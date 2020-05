Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage qui en dit long sur le feuilleton Icardi

Publié le 30 mai 2020 à 18h45 par Th.B.

Alors que le transfert définitif de Mauro Icardi se profilerait au PSG, la famille de l’Argentin devrait rapidement s’installer à Paris.

Cela ne semblerait être plus qu’une question d’heures. Journaliste pour Sky Sport , Gianluca Di Marzio a annoncé dans la soirée de vendredi qu’un accord avait été trouvé entre le PSG et l’Inter pour le transfert définitif de Mauro Icardi. Une indemnité de 50M€ à laquelle s’ajouteront des bonus allant jusqu’à 7M€ aurait été acceptée par l’Inter. Aucune officialisation n’est à noter pour le moment, que ce soit du côté du PSG et de l’Inter, mais hormis un cataclysme, Icardi devrait être parisien la saison prochaine et rester au PSG pour 4 ans. Période où sa famille devrait vivre dans la capitale, contrairement à cette année.

« De ce je sais, Wanda Nara ne devrait pas avoir de contrats »