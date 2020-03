Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et si Zidane discutait avec MU ?

Le changement de cap soudain de Pogba révélé par la presse anglaise pourrait cacher une arrivée XXL du côté de MU. Analyse…

En Angleterre, certains médias annoncent ces derniers jours un renversement total de tendance sur le dossier Paul Pogba. En effet, selon des informations du Daily Mail, Paul Pogba souhaiterait désormais rester du côté de Manchester United et ouvrirait même la porte à une prolongation de contrat, alors que son bail court jusqu’en juin 2021.

Pourquoi Pogba aurait soudainement changé d’avis ?

Un tel renversement de tendance n’est pas sans ouvrir quelques questions, alors que Pogba militait encore en janvier dernier pour rejoindre le Real Madrid. Pourquoi un tel changement de cap ? La seule explication plausible tient dans la personnalité du futur entraîneur : pour que Pogba change soudainement d’avis, il faut qu’il ait obtenu la garantie de son club qu’un nouvel entraîneur allait arriver et son identité doit forcément grandement convenir au milieu de terrain tricolore. Dans ces conditions, un nom apparaît immédiatement : celui de Zidane, que Pogba voulait absolument rejoindre à Madrid. Dans ces conditions, il n’est pas exclu d’envisager qu’un contact sérieux existerait aujourd’hui entre Zidane et MU, alors que son départ du Real apparaît de plus en plus probable. Affaire à suivre dans les prochaines semaines…