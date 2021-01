Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et si le retour de Benzema à l’OL était déjà bouclé !

Publié le 26 janvier 2021 à 14h30 par Bernard Colas

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema envisage sérieusement de finir sa carrière à l’OL, et cela tombe bien puisque l’attaquant français est très attendu dans son club formateur. Les retrouvailles tant attendues pourraient donc bien avoir lieu dans un peu plus d’un an. Explications.

Ce qui n’était qu’un rêve au départ devient au fil des mois une réelle possibilité. Parti en 2009 au Real Madrid, Karim Benzema a laissé un souvenir fort à Lyon et reste l’une des fiertés du centre de formation de l’OL grâce à son parcours brillant chez les Merengue . Longtemps dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, le Français de 33 ans a profité du départ du quintuple Ballon d’Or à la Juventus pour devenir le patron de l’attaque madrilène. Alors qu’il dispute sa 12e saison dans la capitale espagnole, Karim Benzema compte 537 matches sous le maillot blanc pour 264 buts et 140 décisives, des statistiques qui le placent dans la légende du club, mais toutes les belles histoires ont une fin, et celle de Karim Benzema au Real Madrid ne guère pas exception. Le contrat du natif de Lyon court jusqu’en juin 2022, et la presse espagnole assure depuis de longs mois que Florentino Pérez cherche à rajeunir son effectif. Alors que l’avenir de Zinedine Zidane, l’un de se ses grands soutiens à Madrid, est incertain, des renforts offensifs plus jeunes pourraient débarquer à l’avenir, et les pistes ne manquent pas puisque Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Lautaro Martinez sont annoncés sur la short-list merengue. L’avenir de Karim Benzema ne semble donc pas s’écrire au Real Madrid après l’été 2022, et son retour à l’OL fait de moins en moins de doutes.

Un retraite à Lyon ?

En mai 2020, le quotidien espagnol AS annonçait déjà qu’un retour à Lyon trottait dans la tête de Karim Benzema. Ce dernier souhaiterait honorer son contrat avec le Real Madrid jusqu’à son terme avant de retrouver la Ligue 1 pour y finir sa carrière. « Je reviendrai à Lyon, que ce soit comme footballeur ou pas , affrimait Karim Benzema quelques semaines avant ces révélations de la presse espagnole sur OLTV . On me le répète souvent. les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Après, revenir à Lyon dans l’immédiat non, parce que je suis dans le meilleur club du monde et j’ai beaucoup de choses à y faire. Pour moi, revenir à Lyon et terminer à Lyon, pourquoi pas. » Un scénario que le quadruple vainqueur de la Ligue des champions a toujours en tête si l’on en croit les dernières révélations de Karim Djaziri sur le sujet : « Son retour à l’OL, il en a vraiment envie. Ça ne date pas d’aujourd’hui, il m'en parle régulièrement, il suit tous les matchs. D'ailleurs, il n'a jamais mis les pieds au Groupama Stadium. (…) Dans son esprit, c'est quelque chose dont il a vraiment envie, l'OL c'est dans son coeur. Je ne dis ce qu’il a dit hier sinon vous allez péter un câble. Karim a toujours des rêves, et dans ses rêves, il y a celui de revenir à Lyon pour faire des grandes choses. S'il revient et qu'il porte le brassard avec une équipe de jeunes, il peut faire de la magie », a confié ce lundi soir son ancien agent, toujours proche du numéro 9 merengue , sur le podcast Gones cast diffusé sur Twitch . Une sortie qui a rapidement enflammé les supporters de l’Olympique Lyonnais, et qui a dû rassurer les dirigeants.

