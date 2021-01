Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’appel du pied de ce joueur de l’OL à Karim Benzema !

Publié le 25 janvier 2021 à 14h00 par T.M.

A nouveau brillant lors du derby entre l’OL et l’ASSE ce dimanche, Tino Kadewere a fait passer un message fort à Karim Benzema à l’issue de la rencontre.

Encore une fois, Tino Kadewere a été l’un des héros de l’OL lors du derby face à l’ASSE. Le 8 novembre dernier, l’attaquant zimbabwéen avait inscrit un doublé pour offrir la victoire aux Gones. Ce dimanche, le protégé de Rudi Garcia a remis ça, trouvant encore le chemin des filets à deux reprises durant la large victoire de son équipe (0-5). Une performance de Kadewere d’ailleurs très appréciée par l’idole de l’OL. Sur Twitter, Karim Benzema a posté : « Lyonnais ce soir vous pouvez rendre fiers et heureux toute une ville on est tous derrière vous ! Et Tino continues de réaliser tes rêves ! » .

« Un rêve qui deviendrait réalité »