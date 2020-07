Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Changement de cap du Real pour Mbappe ?

Publié le 8 juillet 2020 à 19h00 par La rédaction

En Espagne, certains médias annoncent que le Real Madrid pourrait finalement décaler son offensive sur Mbappe à juin 2022. Que faut-il en penser ?

Selon certains médias espagnols, le Real Madrid pourrait prochainement changer son cap autour de Kylian Mbappe. En effet, confronté à un affaissement de ses rentrées d’argent du fait de la crise sanitaire, le club merengue pourrait être amené à décaler encore d’un an son offensive sur Kylian Mbappe. Alors qu’elle était programmée pour juin 2021, l’opération Mbappe pourrait finalement être lancée en juin 2022, à la fin du contrat de l’attaquant français du PSG. Que faut-il en penser ?

Mbappe n’attendra pas un an de plus