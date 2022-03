Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti en grand danger pour ce crack à 42M€ !

Publié le 9 mars 2022 à 1h30 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du RB Salzbourg, Karim Adeyemi serait dans le viseur du Real Madrid, du FC Barcelone, du RB Leipzig et du Borussia Dortmund. A l'heure actuelle, le BVB serait en pole position, mais rien ne serait encore acté sur ce dossier.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du RB Salzbourg, Karim Adeyemi aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes. En effet, selon les dernières indiscrétions de la presse allemande, le Borussia Dortmund serait déterminé à s'offrir les services du crack de 20 ans. Toutefois, le club de la Ruhr ne souhaiterait pas répondre aux attentes du RB Salzbourg, qui réclamerait environ 42,5M€ pour le transfert de Karim Adeyemi. Conscient de la situation, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient en embuscade d'après AS . Toutefois, un autre club serait également dans la danse.

Le Borussia Dortmund en pole position et confiant pour Karim Adeyemi ?