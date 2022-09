Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Une piste d'Ancelotti fixée à 150M€ ?

Publié le 21 septembre 2022 à 23h10 par Hugo Chirossel

Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, Jude Bellingham risque d’animer le prochain mercato estival. Conscient de la menace qui plane au-dessus de son joueur, le Borussia Dortmund ne perd pas espoir de le prolonger, mais a tout de même fixé son prix. Pour s’attacher ses services, il faudra dépenser 150M€.

Les plus grands clubs se l’arrachent. À 19 ans, Jude Bellingham est un des jeunes joueurs les plus convoités. De nombreuses formations de Premier League rêvent de le recruter, notamment les deux clubs de Manchester et Chelsea. Les Blues seraient même prêts à faire une offre de 113M€ pour le recruter, comme l’indiquait The Sun .

Bellingham, c’est 150M€

Mais il faudra dépenser bien plus que cela. D’après les informations de The Athletic , le Borussia Dortmund a fixé son prix à 150M€. Bien qu’il ne souhaite pas s’en séparer, le club allemand a conscience qu’il ne pourra pas le retenir éternellement. Quand bien même, il ne perd pas espoir de prolonger Jude Bellingham, qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2025.

Une préférence pour le Real Madrid ?