Mercato - Real : La stratégie offensive du Real se confirme…

Publié le 26 mars 2020 à 1h10 par La rédaction

Un nouvel élément est venu confirmer la stratégie mise en place par le Real pour sa ligne d’attaque des prochaines années.

Analysée par le10sport.com ces derniers jours, la stratégie du Real pour les prochaines années a trouvé de nouveaux éléments de confirmation ces dernières heures. En effet, selon les dernières informations du quotidien sportif espagnol AS, le club merengue s’est récemment vu proposer les profils d’Edinson Cavani et de Mauro Icardi, et il n’a pas donné suite, Cavani étant jugé trop vieux et Icardi inconstant.

Deux critères majeurs

Cela confirme deux choses : d’une part, Madrid veut un titulaire absolu en pointe, un joueur incontestable au niveau mondial, quand bien même il sera amené à partager le rôle avec Benzema dans un premier temps. D’autre part, les dirigeants madrilènes souhaitent un élément jeune, capable d’occuper le rôle pendant au minimum cinq-six ans.