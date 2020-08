Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Les premiers mots de Fofana

Publié le 18 août 2020 à 17h47 par La rédaction

Officiellement recruté par le RC Lens, Seko Fofana a affiché sa satisfaction de rejoindre les Sang-et-Or après une très belle saison à l'Udinese.