Mercato - PSG : Zidane est à Paris, arrivée imminente ?

Publié le 10 juin 2022 à 11h15 par Bernard Colas

Grande priorité des Qataris pour l’après-Pochettino, Zinedine Zidane va rapidement devoir trancher pour son avenir, et le PSG pourrait obtenir satisfaction dans ce dossier. En Espagne, on assure en effet que l’entraîneur français est proche du club de la capitale. D’ailleurs, le principal intéressé serait à Paris, signe d’une arrivée imminente ?

Pour remplacer Mauricio Pochettino, dont le départ semble d’ores et déjà acté malgré son engagement jusqu’en juin 2023, le Qatar a les idées claires et souhaite faire de Zinedine Zidane le nouvel homme fort du PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le club de la capitale poursuit son forcing pour convaincre l’ancien entraîneur du Real Madrid, et cela pourrait marcher. En Espagne, les rumeurs se multiplient au sujet de Zidane et du PSG, au point que tout pourrait s’accélérer très prochainement.

Zidane à Paris depuis jeudi