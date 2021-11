Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a fait une annonce fracassante à Al-Khelaïfi pour Pogba !

Publié le 28 novembre 2021 à 13h10 par A.D.

Alors que le PSG aurait prévu de l'installer sur son banc le 1er juillet, Zinedine Zidane aurait déjà identifié sa première recrue. Selon la presse catalane, l'ancien coach du Real Madrid aurait fait savoir à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi qu'il voulait absolument voir Paul Pogba le suivre à Paris.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve de placer Zinedine Zidane sur le banc du PSG. D'ailleurs, d'après El Nacional , la direction parisienne aurait déjà prévu d'installer le Français en lieu et place de Mauricio Pochettino le 1er juillet. Et si ses résultats ne sont pas bons d'ici là, technicien argentin pourrait être remplacé à tout moment en cours de saison. Alors qu'il serait promis au PSG, Zinedine Zidane aurait déjà fait une énorme demande à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Zinedine Zidane veut s'offrir Paul Pogba au PSG